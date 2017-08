Arsenal en United willen Braziliaaanse doelpuntensensatie

Giuseppe Marotta, bestuursvoorzitter van Juventus, zegt dat de club nog niet klaar is op de transfermarkt. De Oude Dame mikt, na de komst van Blaise Matuidi, nog op drie versterkingen. (Diverse Italiaanse media)

Juan Cuadrado heeft er nog een bewonderaar bij. Arsenal gaat na het mislopen van Thomas Lemar voor de komst van de veelzijdige Colombiaan. (The Sun)

De pas zestienjarige sensatie was vorig seizoen goed voor liefst 51 doelpunten in 35 duels voor de beloften van Santos.

