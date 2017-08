Asensio: ‘Wie twijfelt aan Barcelona, heeft geen verstand van voetbal’

Marco Asensio wordt in de wandelgangen in verband gebracht met Barcelona, maar voelt zich op zijn plek bij Real Madrid. Toch spreekt de rijzende ster van Real met veel respect over de aartsrivaal. Barcelona zat de afgelopen maanden in de hoek waar de klappen vallen, maar Asensio benadrukt dat de club nog altijd over een zeer sterke ploeg beschikt.

De 21-jarige buitenspeler kwam in beide ontmoetingen om de Supercup tot scoren tegen Barcelona. Real won beide wedstrijden en toonde zich op dit moment een maat te groot voor de Catalanen. "Maar wie twijfelt aan de kracht van Barcelona, heeft geen verstand van voetbal", stelt Asensio in gesprek met ABC. "Dit is dezelfde ploeg die ons een paar maanden geleden nog versloeg in het Santiago Bernabéu. Neymar was er toen ook niet bij vanwege een schorsing. Ze deden tot het laatste moment mee voor de landstitel. Barcelona heeft een fantastisch team."

Het contract van Asensio bij Real loopt nog vijf jaar door. De Koninklijke wil zijn contract openbreken en zijn afkoopclausule verhogen, om zich te wapenen tegen een transfer. Voorlopig lijkt Asensio echter niet weg te willen uit Madrid. Zo ziet hij een transfer naar Paris Saint-Germain niet zitten. "Hoeveel PSG me ook wil bieden: nee, bedankt. Ik ben nog jong, maar ik loop al lang mee in de voetballerij. Ik weet hoe het gaat en ik weet dat er veel over mij wordt gesproken, maar daar houd ik me geen seconde mee bezig."

In het interview gaat Asensio ook in op de schorsing van Cristiano Ronaldo voor vijf wedstrijden. De aanvaller gaf scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea een duw in de eerste wedstrijd tegen Barcelona, nadat hij al een rode kaart had gekregen. "Het was meteen duidelijk dat Ronaldo niet minachtend was richting de scheidsrechter. Hij had niet op deze manier bestraft moeten worden. Hij heeft onze volledige steun. De scheidsrechters? Iedere prof probeert zijn best te doen, maar we maken allemaal fouten."