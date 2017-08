Kalenderjaar 2017 zit erop voor geblesseerde doelman van PSV

Het kalenderjaar zit er voor Luuk Koopmans al op. PSV laat vrijdag via de officiële kanalen weten dat de geblesseerde keeper vermoedelijk pas in 2018 zijn rentree maakt. Koopmans heeft een schouderblessure en gaat volgende week onder het mes.

De 23-jarige sluitpost heeft al maandenlang last van zijn schouder. Koopmans was in beeld om tweede keeper te worden achter Jeroen Zoet, na het vertrek van Remko Pasveer en Hidde Jurjus naar respectievelijk Vitesse en Roda JC Kerkrade. Vanwege zijn aanhoudende blessureleed koos PSV er echter voor om zich te versterken met Eloy Room.

Koopmans staat sinds medio 2015 onder contract in Eindhoven, maar debuteerde nog niet in de hoofdmacht van PSV. Hij kwam over van FC Oss en stond twintig keer onder de lat namens Jong PSV in de Jupiler League. Zeven duels daarvan waren in het afgelopen seizoen. Koopmans ligt nog een jaar vast, met een optie voor een extra seizoen in zijn contract.