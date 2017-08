Vertrek Sánchez komt hard aan: ‘We wilden allemaal de Champions League in’

André Onana betreurt het vertrek van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur. De verdediger is akkoord over een contract tot medio 2023 in Londen en moet alleen nog de medische keuring doorlopen en een werkvergunning bemachtigen. Onana ziet Sánchez als een goede vriend en respecteert het besluit van zijn ploeggenoot bij Ajax.

Ajax ontvangt veertig miljoen euro voor Sánchez en daar kan nog eens twee miljoen euro bovenop komen. "Het is slecht nieuws voor ons", beaamt de keeper in gesprek met FOX Sports. "Ik weet hoe belangrijk hij is voor dit team. Maar voor hem is het goed. Ik ben blij voor hem. Ik wens hem succes. Hij is een erg goede vriend van me, dus ik ben erg verdrietig door zijn vertrek."

Onana laat weten dat hij enkele weken geleden nog geen vertrekwens merkte bij Sánchez. "Aan het begin van het seizoen sprak ik met hem. We wilden allemaal graag in de Champions League spelen. Dat is nu niet mogelijk", weet de Kameroense doelman. "Hij heeft besloten te vertrekken. Dat is zijn keuze en ik ben blij voor hem."