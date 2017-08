Miljoenenaankoop die ‘geen woord Engels spreekt’ verlaat Arsenal per direct

Gabriel Paulista vervolgt zijn loopbaan bij Valencia. Arsenal en los Che bevestigen vrijdagavond een akkoord over de verdediger, zonder een transfersom te noemen. Volgens Engelse media is er met de overstap elf miljoen euro gemoeid. Gabriel heeft een vijfjarig contract getekend en krijgt een afkoopclausule van tachtig miljoen euro, zo maakt Valencia bekend.

Gabriel kwam in januari 2015 voor twintig miljoen euro over van Villarreal en speelde sindsdien 64 officiële wedstrijden voor Arsenal. Een van zijn hoogtepunten was een sterk optreden tegen Manchester City in de halve finale van het vorige FA Cup-seizoen. Het perspectief van de Braziliaan was voor de komende jaargang beperkt, daar hij door Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny en Rob Holding was gepasseerd in de pikorde van Arsène Wenger.

Wenger liet vorig seizoen al weten zijn twijfels te hebben over de 26-jarige mandekker. "Hij spreekt geen woord Engels en dat kan je doelpunten kosten", zei de Fransman. "Als je 'naar voren' en 'naar achteren' door elkaar haalt, kan dat je duur komen te staan. In de verdediging moet je je partners kennen en goed kunnen communiceren. Wij proberen hem belangrijke woorden te leren, zoals 'buitenspel' en 'kijk naar de grensrechter'.

Gabriel liep op de laatste speeldag van vorig seizoen een knieblessure op. Hij hoopt nog altijd op deelname aan het WK 2018 en krijgt in het shirt van Valencia de kans om bondscoach Tite te overtuigen. Voorlopig speelde de verdediger nog geen interlands. Gabriel wordt zaterdag gepresenteerd bij Valencia, zo laat de LaLiga-club weten. Het contract van Gabriel in het Emirates Stadium liep nog vijf jaar door.