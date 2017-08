Barcelona klopte in 2013 aan bij Liverpool: ‘Hij wilde geen transfer forceren'

Barcelona weet de weg naar Anfield de laatste jaren goed te vinden. De Spanjaarden werken momenteel aan de komst van Philippe Coutinho, versterkten zich in 2014 met Luis Suárez en klopten in 2013 aan voor Daniel Agger. De geruchten over een bod van negentien miljoen euro deden destijds al de ronde en de interesse wordt nu bevestigd door zijn voormalige zaakwaarnemer Per Steffensen.

Steffensen kreeg donderdag een ingelijst shirt van Agger als dank voor de onderlinge samenwerking tijdens zijn actieve carrière. Op Facebook blikt de zaakwaarnemer terug op hun relatie. "Ik leerde Daniel in 2004 kennen als jonge jongen. Hij heeft me zoveel gegeven dat ik voor altijd met me zal meedragen. Hij bleef bij Liverpool, ondanks aanbiedingen van zeer grote clubs."

Steffensen noemt Agger een vechter, een rolmodel en een voorbeeld van loyaliteit. "Ik kan nu bevestigen dat Daniel voor Barcelona had kunnen spelen. In de zomer van 2013 lag een vijfjarig contract voor hem op tafel. Agger liet de keuze aan Liverpool en wilde een transfer niet forceren", weet hij nog. Agger bleef bij Liverpool, waarvoor hij tussen 2006 en 2014 speelde. Daarna keerde hij terug naar Bröndby IF, waar de Deen vorig jaar afsloot.