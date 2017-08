Vrijdag, 18 Augustus 2017

Barcelona doet opnieuw zaken met Paris Saint-Germain

Toby Alderweireld en Tottenham Hotspur zijn momenteel niet meer in gesprek over een nieuw contract. De Belgische verdediger wil bij de best verdienende spelers van de club behoren. (Daily Mail)

Internazionale ondervindt concurrentie van AS Roma in de strijd om Patrik Schick. Massimo Ferrero, voorzitter van Sampdoria, zegt dat het bod van 35 miljoen van i Nerazzurri wellicht niet genoeg is. (Pagine Romaniste)

Barcelona heeft een volgende versterking bijna binnenboord. De Spaanse grootmacht kan bijna beschikken over de diensten van Ángel Di María van Paris Saint-Germain. (The Sun) De Spaanse grootmacht kan bijna beschikken over de diensten van Ángel Di María van Paris Saint-Germain.

Sam Clucas staat niet alleen in de belangstelling van Burnley. Competitiegenoot Swansea City wil de middenvelder van Hull City, die minimaal veertien miljoen euro moet kosten, ook inlijven. (Sky Sports)

José Mourinho is bereid om zonder vierde versterking het nieuwe seizoen in te gaan. De manager van Manchester United lijkt hiermee aan te geven dat het halen van Ivan Perisic van Internazionale geen noodzaak is. (Diverse Engelse media)