KNVB kan niets uitrichten tegen ‘beul van Utrecht’: ‘Ze hebben het bekeken’

Danny Bakker was na de competitiewedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht een van de meest besproken spelers. Door toedoen van de middenvelder raakten Anouar Kali en Yassin Ayoub geblesseerd, al stond laatstgenoemde donderdag weer in het veld tegen Zenit Sint-Petersburg. In Zeist werden de beelden nog eens goed bekeken, maar Bakker wordt niet gestraft.

Kali viel in minuut 27 uit en staat zeker twee maanden buitenspel met een achillespeesblessure. Ayoub bleef in de rust achter in de kleedkamer, maar zijn kwetsuur was dus minder erg. Na afloop bleek dat scheidsrechter Ed Jansen beide situaties had beoordeeld en ervoor koos om Bakker niet te bestraffen. Volgens de middenvelder zelf was er ook weinig aan de hand. "Ik heb het zelf niet zo gevolgd en ik vind dat het niet zo heel erg was."

"Ik heb wel gehoord dat de KNVB er serieus naar gekeken heeft, maar uiteindelijk is het op niets uitgelopen en daar ben ik wel blij mee", vervolgt Bakker, wiens ploeg met 0-3 verloor, in gesprek met Omroep West. Volgens de 22-jarige rechtshalf was er geen opzet in het spel. "Kali verloor de bal en ging het duel in. Ik weet dat hij daar ook wel van houdt. Maar ik raakte zijn voet, een beetje ongelukkig. Er was totaal geen opzet in het spel."