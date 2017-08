BBC: Liverpool slaat nieuw bod van 125 miljoen euro op Coutinho af

Barcelona heeft zich gemeld met een nieuw bod van 125 miljoen euro op Philippe Coutinho. Dat schrijven diverse Engelse media vrijdagmiddag. Volgens de BBC en Sky Sports heeft Liverpool het bod meteen afgeslagen. De club liet eerder al duidelijk weten dat Coutinho niet te koop is. Daarop volgde een transferverzoek van de middenvelder, dat werd geweigerd door the Reds.

Volgens de Daily Mail is Barcelona bereid om uiteindelijk tot 130 miljoen euro te gaan voor Coutinho. Jürgen Klopp heeft meermaals laten optekenen dat de Braziliaan nergens heen gaat, maar zelf denkt de spelmaker daar anders over. Coutinho zag tot zijn teleurstelling dat eerdere biedingen uit Barcelona werden afgeslagen door Liverpool. De Premier League-club nam geen genoegen met twee biedingen van omstreeks honderd miljoen euro.

Coutinho is niet bereid om voor Liverpool te spelen zolang de club hem niet naar Barcelona laat vertrekken. De aanvallende middenvelder wil zelfs zijn plek in de Braziliaanse selectie voor het WK 2018 riskeren, schreef Mundo Deportivo eerder deze week. Bij monde van algemeen directeur Pep Segura liet Barcelona donderdag weten dicht bij de komst van Coutinho en Ousmane Dembélé te zijn. "We hopen dat ze uiteindelijk ons shirt kunnen dragen."

De 25-jarige Coutinho werd vierenhalf jaar geleden voor tien miljoen euro overgenomen van Internazionale en groeide op Anfield uit tot een dragende kracht. Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien doelpunten in de Premier League. Barcelona ziet in de spelmaker een opvolger voor Andrés Iniesta, terwijl hij ook op de vrijgekomen positie van Neymar zou kunnen spelen. Volgens Klopp is er echter 'geen prijs' waarvoor Coutinho mag vertrekken bij Liverpool.