Keizer: ‘Hij belt zijn zaakwaarnemer heus wel eens, maar ik denk dat hij blijft’

Davinson Sánchez heeft Ajax verlaten en is na Davy Klaassen en Bertrand Traoré de derde basisspeler van vorig seizoen die vertrekt uit Amsterdam. Hakim Ziyech liet zich na de verloren wedstrijd tegen Rosenborg BK op vrijdagavond bijzonder kritisch uit over het transferbeleid van de club, maar Marcel Keizer is niet bang dat dit de spelmaker ook richting de uitgang drijft.

“Hij zal zijn zaakwaarnemer heus wel eens bellen, maar ik denk dat hij bij Ajax blijft. Hij geeft na de wedstrijd een reactie. Dat mag toch, dat is toch geen probleem?”, laat Keizer via de officiële kanalen optekenen, tijdens een persconferentie. “Ik snap heus wel dat spelers het moeilijk hebben met de situatie van nu.”

Keizer begrijpt dat spelers na de tegenvallende seizoensstart met elkaar gaan praten, maar neemt het de clubleiding niet kwalijk dat het wat betreft vervangers van de vertrokken spelers nog vrij stil blijft: “Voor elke transfer die een club maakt gaan er ook nog eens tien mis. Er worden veel namen genoemd. Het is maar net de vraag hoe snel je iets kan regelen en dat is nu iets langzamer. Dat is inderdaad zonde.”