Komst Sánchez is slechts begin voor Tottenham: ‘Maar makkelijk wordt het niet’

Davinson Sánchez wordt waarschijnlijk de eerste zomeraanwinst van Tottenham Hotspur en zeker niet de laatste. Vooralsnog hielden the Spurs zich gedeisd op de transfermarkt, maar trainer Mauricio Pochettino zet in op de komst van meerdere versterkingen. Hij zag Federico Fazio, Clinton N'Jie, Nabil Bentaleb en Kyle Walker de afgelopen maanden al vertrekken.

Bekend is dat Tottenham graag nog een centrale middenvelder strikt. Op welke posities Pochettino verder nog nieuwe aanwas wil, verklapt hij niet. "Ik wil vier nieuwe spelers, als dat mogelijk is. Maar makkelijk wordt het niet. We hebben tijd nodig om daaraan te werken", citeert The Sun de manager twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen Chelsea. "Elk seizoen willen we drie à vier versterkingen halen. Het is wel belangrijk om potentiële nieuwe spelers goed door te lichten."

Pochettino legt uit dat Tottenham een goed idee heeft van welk soort spelers het wil halen. "We hebben al een erg sterke spelersgroep en we proberen onze filosofie te ontwikkelen. Het is niet eenvoudig om spelers te vinden die in het profiel passen. Maar uiteindelijk willen goede spelers wel naar Tottenham komen", denkt de Argentijn. "Het belangrijkste is om spelers te halen met het oog op de toekomst van deze club."