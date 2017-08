‘Larsson wijst Fransen af en kiest tussen Feyenoord en Benfica’

Sam Larsson gaat niet naar FC Metz, zo meldt het Zweedse Aftonbladet vrijdagmiddag. SC Heerenveen en de Franse club hebben een overeenkomst bereikt, maar volgens de sportkrant kan de vleugelaanvaller nu ook kiezen tussen Feyenoord en Benfica, aangezien deze twee clubs ook overeenstemming zouden hebben bereikt met de Friezen.

Volgens Aftonbladet wil zowel Feyenoord als Benfica Larsson graag overnemen van Heerenveen. De clubs zouden al akkoord zijn over een deal, dus nu mag de aanvaller bepalen waar hij gaat spelen. Larsson leek echter op weg naar FC Metz, maar zou zelf een transfer niet zien zitten.

Zowel Feyenoord als Benfica speelt in de Champions League en is een stap hogerop voor Larsson, die er nooit een geheim van heeft gemaakt bij een betere club te willen voetballen. Het is niet duidelijk welk bedrag Feyenoord wil betalen voor Larsson, maar sc Heerenveen wil miljoenen voor de Zweed. Eerder zou de Eredivisionist een bod van zeven miljoen euro van Celta de Vigo hebben geweigerd.