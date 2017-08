Cocu bevestigt: ‘Ik ga ervan uit dat er nog minimaal één speler komt’

Phillip Cocu is tot nu toe tevreden over Hirving Lozano. De Mexicaan, die voor naar verluidt ongeveer acht miljoen euro Pachuca inruilde voor PSV, kan de trainer bekoren en Cocu verwacht dat er nog meer versterkingen zich binnenkort gaan melden bij het Philips Stadion.

"Ik ga ervan uit dat er nog minimaal één speler komt. Of er meerdere volgen, kan ik niet beloven. Het is wel mogelijk", aldus de oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan het duel met NAC Breda. Cocu lijkt met deze uitspraak te doelen op de 23-jarige Douglas Santos, linksback van Hamburger SV. Het Eindhovens Dagblad meldde vrijdag dat een transfer dit weekend of vlak na het weekeinde wordt gerealiseerd.

Met Lozano had PSV deze zomer al een nieuwe speler binnengehaald. De vleugelaanvaller debuteerde al in Europees verband en maakte afgelopen zaterdag in de Eredivisie tegen AZ zijn eerste goal in dienst van de Eindhovenaren. "Hij manifesteert zich prima", zegt Cocu. 'Hij is een heel spontane en open jongen die heel gretig is op het veld."