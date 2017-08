‘Veltman en Viergever doen dat wel, maar ik ga er niet over praten’

Ajax kent een erbarmelijke seizoensstart: uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, het eerste competitieduel verloren van Heracles Almelo (2-1) en in de play-offs van de Europa League werd donderdagavond een thuisverlies geleden tegen Rosenborg BK (0-1). Toch roept Amin Younes niet op tot versterkingen.

Ajax zette erop in om de ploeg waarmee de finale van de Europa League werd gehaald bij elkaar te houden, maar onder anderen Davy Klaassen en Bertrand Traoré vertrokken en Davinson Sánchez lijkt op weg naar de uitgang bij de Amsterdammers. Grote aanwinsten bleven vooralsnog uit en Younes begrijpt de clubleiding wel, zegt de Duitse vleugelaanvaller in gesprek met Ajax Life.

"We hebben vorig jaar succes gehad, nu is het moeilijker. We zijn veel spelers verloren. Het mag geen excuus zijn. Er staan nu jongens die tijd nodig hebben, maar het tweede jaar is altijd een beetje moeilijker, denk ik", aldus Younes. De kritiek luidt, onder meer van Hakim Ziyech, dat Ajax beter had moeten inspelen op de veranderingen in de selectie, maar de linksbuiten is het daar niet mee eens.

"Nee. Ajax heeft een lijn en die trekt de club door." Younes zegt dat Ajax genoeg kwaliteit heeft en dat geluk ontbreekt. "Kijk naar het team, er staan allemaal jonge jongens. Of niet? Ik kan ook niet over nieuwe spelers praten. Dat is het werk van de clubleiding. Joël Veltman en Nick Viergever doen dat wel, maar ik ga er niet over praten. Wij moeten het doen. Ik ga niet praten over spelers die hier niet zijn", vervolgt de Duitser.

Younes stipt ook het gemis van Klaassen aan, die vorig seizoen een belangrijke rol speelde als aanvoerder én doelpuntenmaker. "Maar hij had ook tijd nodig, hij heeft vijf jaar bij het eerste elftal gezeten en het laatste jaar maakte hij veel belangrijke doelpunten. Donny van de Beek heeft die tijd ook nodig. Iedereen. Het is moeilijk, ik weet het, het is geen excuus, maar we doen allemaal ons best."