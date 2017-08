Keizer: ‘Lijkt erop dat hij vertrekt, ik ga ervan uit dat de rest blijft’

Davinson Sánchez kwam in de afgelopen week niet in actie tegen Heracles Almelo en Rosenborg BK en de kans is groot dat de Colombiaan zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld. De Amsterdammers hebben naar verluidt een akkoord bereikt met Tottenham Hotspur over een transfersom van 45 miljoen euro en trainer Marcel Keizer denkt dat Sánchez gaat vertrekken.

“Het lijkt erop dat Sánchez vertrekt, al is het nog niet definitief”, legde hij uit op zijn wekelijkse persconferentie. Verschillende andere spelers van Ajax zouden in concrete belangstelling staan van clubs uit het buitenland, maar Keizer verwacht niet dat er nog meer dragende krachten gaan vertrekken: “Ik ga er vanuit dat de rest blijft.”

“Als de spelers vorig jaar de afspraak hebben gemaakt om te blijven is dat mooi en ik snap dat spelers nu gaan praten. De jongens moeten gewoon weer het goede gevoel krijgen. Dat kan er zomaar weer in een keer zijn”, gaat Keizer verder in op de tegenvallende seizoensstart van de Amsterdammers.

De trainer wil zich niet verschuilen achter excuses, al hoopt hij wel voor het einde van de transfermarkt nog nieuwe spelers te kunnen verwelkomen: “We willen er graag wat bij hebben, dat is niets nieuws. Het blijft vervelend dat 31 augustus pas de transferdeadline is.”