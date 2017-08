‘Dat had ook kunnen gebeuren, maar dan had Ajax eerst moeten scoren’

Drie maanden geleden stond Ajax in de finale van de Europa League tegen Manchester United, maar in het huidige seizoen dreigt een vroege Europese uitschakeling. De Amsterdammers verloren donderdag thuis met 0-1 van Rosenborg BK en dat doet pijn. Marcel Keizer heeft een simpele verklaring waar het aan schort bij Ajax.

"Doelpunten", citeert Ajax Life uit de mond van de trainer van Ajax. "De wedstrijd tegen Olympique Lyon valt of staat met een goal maken na twintig minuten onder druk. Dan zie je wat hier kan gebeuren. Dat had vandaag ook kunnen gebeuren, maar dan had je eerst een goal moeten maken. Dat creëren we wel, maar we maken 'm niet. Dat is al een groot verschil."

"In voetbal werkt het ook zo, dat weten jullie ook", vervolgt de oefenmeester. Keizer stelt dat, mocht Ajax een goal hebben gemaakt, dat men daarna misschien nog wel een doelpunt had kunnen maken, nadat de toeschouwers zich nog meer achter het team hadden geschaard. "Het publiek staat al enorm achter ons, want we hebben al aardig wat tikken gehad en toch staan ze nog steeds volledig achter ons."