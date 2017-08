Enthousiasme over selectie van Oranje: ‘Op papier klopt het allemaal’

Dick Advocaat heeft woensdag de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Oranje speelt op 31 augustus de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk, drie dagen later staat in de Johan Cruijff ArenA het duel met Bulgarije op het programma. Valentijn Driessen vindt de keuzes die Advocaat heeft gemaakt te billijken.

De journalist van De Telegraaf stelt dat de bondscoach en assistent Ruud Gullit elkaar gevonden hebben in hun keuze voor een heel defensieve speelwijze, gokkend op de counter. "Met gearriveerde spelers die niet onder de indruk zullen raken van grote namen aan Franse kant en evenmin bezwijken onder de immense druk van het moeten winnen."

Driessen stelt dat Advocaat en Gullit naast Arjen Robben daarom ook hebben gekozen voor ervaren krachten, ondanks dat de keuzes ietwat vreemd ogen: "De fysiek kwetsbare Robin van Persie, de zonder enig wedstrijdritme en met trainingsachterstand kampende Wesley Sneijder, bankzitter Maarten Stekelenburg en oudgedienden Ryan Babel en Eljero Elia, die in de herfst van respectievelijk 2011 en 2012 hun laatste interland speelden."

In zijn column geeft Driessen aan de denkwijze van de technische staf te begrijpen: "Evenals Robben zijn Babel en Elia twee offensieve opportunisten, die goed overweg kunnen met grote ruimtes, snel zijn, met een individuele actie hun eigen kans creëren en in staat zijn om te scoren. Op papier klopt het allemaal."