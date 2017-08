‘Chelsea is een grote club, maar United is een van de grootste ter wereld’

Nemanja Matic is tegenwoordig speler van Manchester United, nadat de middenvelder deze zomer Chelsea voor ongeveer 45 miljoen inruilde voor the Red Devils. De Serviër is trots dat hij zichzelf Mancunian mag noemen en zegt dat manager José Mourinho een belangrijke rol heeft gespeeld om Stamford Bridge achter zich te laten.

"Hij bracht me van Benfica naar Chelsea", begint de ex-speler van onder meer Vitesse en Benfica in gesprek met Sky Sports. "Hij was een van de redenen om naar Manchester United te gaan, net als de club zelf natuurlijk. Ik hoefde niet lang na te denken over de stap. Ik had de beslissing snel gemaakt toen ik hoorde van de interesse."

Wanneer de verdedigende middenvelder wordt gevraagd of United een van de grootste clubs is waarvoor hij heeft gespeeld, antwoordt Matic bevestigend: "Uiteraard, iedereen weet wat Manchester United is. Als je United noemt, is het anders. Chelsea is ook een grote club en Benfica is de grootste club in Portugal. Maar Manchester is Manchester."

"Toen ik hier de eerste dag kwam, voelde ik dat iedereen binnen de club me wilde helpen. De fans zijn heel belangrijk voor de club. Na elke training wachten ze om foto's te kunnen maken of handtekeningen te krijgen. Dus ja, ik denkt dat Manchester United een van de grootse clubs ter wereld. Misschien zijn er twee of drie clubs vergelijkbaar met United", aldus Matic.