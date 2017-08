‘Ik heb absoluut geen raar gevoel richting PSV overgehouden’

Remko Pasveer speelde de afgelopen drie jaar de tweede viool bij PSV en mag zich nu weer eerste doelman noemen, maar dan bij Vitesse. Hij won de concurrentiestrijd van Eloy Room en zag laatstgenoemde vervolgens naar Eindhoven verhuizen. Pasveer heeft het gevoel dat het ‘een heel mooi’ seizoen kan worden voor Vitesse.

De 33-jarige keeper vertelt in een interview met De Telegraaf dat het niveau van de spelersgroep hem bevalt en dat hij merkt dat de club bezig is ‘om iets op poten te zetten’. Het niveauverschil met PSV vindt Pasveer ook wel meevallen: “Maar natuurlijk had je bij PSV jongens die jarenlang in de internationale top hebben gespeeld, zoals Héctor Moreno en Andrés Guardado. Dat merk je wel.”

Pasveer slaagde er zelf niet in om een belangrijke pion te worden in het Philips Stadion daar hij Jeroen Zoet niet uit de basis wist te spelen: “Ik heb geprobeerd om eerste keeper te worden bij PSV. Dat is niet gelukt. Daar heb je een beetje geluk bij nodig met een trainer die het in je ziet zitten of een blessure van een concurrent, waardoor je de tijd krijgt om jezelf te bewijzen. Die kans is niet gekomen, maar ik heb daar absoluut geen raar gevoel richting PSV aan overgehouden.”