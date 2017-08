‘PSV vraagt hoofdprijs van meer dan tien miljoen euro’

PSV zag Héctor Moreno en Jetro Willems al vertrekken naar respectievelijk AS Roma en Eintracht Frankfurt en Santiago Arias aast ook op een transfer. De Eindhovenaren verliezen daarnaast mogelijk nog een verdediger, want Nicolas Isimat-Mirin staat in de belangstelling van Burnley, zo meldde Canal+ afgelopen zaterdag al.

Het Eindhovens Dagblad bevestigt vrijdagochtend dat de Fransman in beeld is bij de Premier League-club, maar PSV vraagt een behoorlijk bedrag voor de centrale verdediger, zo klinkt het. De 25-jarige Isimat-Mirin kwam in de zomer van 2015 over van AS Monaco voor een bedrag van ongeveer 2,4 miljoen euro, nadat PSV hem eerst al een seizoen had gehuurd.

In gesprek met het dagblad heeft technisch manager Marcel Brands aangegeven dat Burnley zich nog niet gemeld heeft voor Isimat-Mirin. PSV wil de Franse centrumverdediger niet kwijt, maar heeft al wel een transferbedrag van meer dan tien miljoen euro in gedachten. Isimat-Mirin staat nog tot medio 2020 onder contract in het Philips Stadion en heeft bij de club negentig officiële duels afgewerkt.