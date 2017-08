‘Van Dijk is van Champions League-niveau, hij is een beetje Hummels’

Virgil van Dijk heeft duidelijk aangegeven te willen vertrekken bij Southampton en Chelsea en Liverpool zijn de belangrijkste kandidaten om de verdediger over te nemen, mits the Saints meewerken aan een transfer. Jan Mölby, oud-middenvelder die tussen 1984 en 1996 voor the Reds uitkwam, hoopt dat de Oranje-international alsnog naar Anfield verkast.

"Wat betreft Virgil van Dijk: iedereen weet dat Southampton hem liever verkoopt aan Chelsea, Arsenal of Manchester City dan aan Liverpool, dus een vertrek naar Liverpool zie ik niet gebeuren", aldus de ex-speler van onder meer Ajax in zijn column in de Liverpool Echo. "De situatie is apart. Ik zie niet in wat ‘we’ hebben gedaan waardoor Southampton zo ontstemd en koppig is."

"Southampton is een 'verkoopclub' en ze verkopen niet alleen aan Liverpool. Ze verkopen aan iedereen", vervolgt Mölby. "Ik denk nog steeds dat ‘we’ nog enkele spelers gaan strikken voor het einde van de transferwindow. Toch zie ik Van Dijk graag komen. Echt waar. Hij lijkt van Champions League-niveau. Van Dijk is een beetje Mats Hummers, hetzelfde type."

"Een grote persoonlijkheid van wie Jürgen Klopp (manager, red.) zei dat hij zo'n figuur nodig heeft in zijn defensie. Iedereen praat over de defensie van the Reds en hun manier van verdedigen bij dode spelmomenten. En ik kan me voorstellen dat Klopp denkt: 'Hier word ik zenuwachtig van'. Maar hij wil zijn manier van spelen en wedstrijden benaderen niet veranderen. Dat is zijn manier", besluit de Deen.