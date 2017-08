Rosenborg verbaast zichzelf: ‘Leek alsof we meer spelers hadden’

Rosenborg BK domineerde het balbezit donderdagavond niet, maar stapte wel met een 0-1 overwinning van het veld in de Johan Cruijff ArenA. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Samuel Adegbenro, een 21-jarige linksbuiten die onlangs voor ruim 1,6 miljoen euro werd overgenomen van Viking.

“Als je Ajax in de machtige Amsterdam ArenA weet te verslaan, op een moment waarop het er echt toe doet, dan is dat een injectie voor de verbrijzelde Noorse voetbalprint. En het is natuurlijk extra mooi wanneer een investering zichzelf direct terugbetaalt”, concludeert VG. De krant doelt uiteraard op de Nigeriaan Adegbenro, die tegen Ajax debuteerde voor Rosenborg. In dienst van Viking kwam hij eerder tot 17 doelpunten in 75 wedstrijden. “Deze investering ruikt naar goud!”, zo kopt de krant dan ook.

Mike Jensen, middenvelder en aanvoerder van Rosenborg, is logischerwijs blij met Adegbenro: “Hij is geweldig. Een frisse wind. Dat hij bij zijn debuut met zijn eerste balcontact scoort, dat zegt iets over die jongen en zijn kwaliteiten. Dat is wat we nodig hebben in dit soort wedstrijden. De zege op Ajax is een grote prestatie. De manier waarop we het hebben gedaan, is ook erg, erg mooi.”

“Dit is een teamprestatie. We hebben een beter, een veel beter team verslagen. Echt ongelooflijk. Het lijkt wel alsof we met meer man op het veld stonden, zo hard hebben we ervoor gewerkt. Dit is een superprestatie. We gaan in de return alles geven wat we hebben. Er zal veel druk staan op Ajax. Wij moeten rustig blijven, zowel in defensief als in aanvallend opzicht. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we staan er goed voor.”