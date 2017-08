Tien dingen die je moet weten in aanloop naar FC Twente - VVV-Venlo

FC Twente wil zaterdagavond vanaf 18.30 uur ten koste van VVV-Venlo de eerste punten van het seizoen pakken, na de nederlaag bij Feyenoord. De Noord-Limburgers startten dankzij een uitstekende 3-0 zege op Sparta Rotterdam voortvarend aan het nieuwe seizoen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in De Grolsch Veste.

o VVV-Venlo won in de Eredivisie nog nooit op bezoek bij Twente (drie remises, elf nederlagen) en wist in slechts één van de voorgaande veertien duels het doel schoon te houden: 25 tegengoals in totaal.

o FC Twente wist sinds het seizoen 2012/13 nooit het eerste thuisduel van een nieuw seizoen winnend af te sluiten: twee remises, twee nederlagen. Destijds werd er met 4-1 gewonnen van FC Groningen.

o De laatste vier Eredivisie-duels van FC Twente gingen verloren, een nieuwe nederlaag zou een evenaring zijn van de slechtste reeks van de Tukkers deze eeuw (vijf nederlagen in 2015) en tevens de 500e verliespartij van de club in de Eredivisie.

o Tom Boere kwam in competitieverband nooit tot scoren tegen VVV-Venlo: vier duels. Op profniveau speelde hij alleen tegen FC Den Bosch meer wedstrijden zonder een treffer te noteren: zes keer.

o René Hake (24 overwinningen in 65 wedstrijden) kan zijn 25e Eredivisiezege als FC Twente-coach boeken en zou daarmee de eerste FC Twente-coach zijn die dat aantal haalt sinds Steve McClaren in 2009.

o NAC Breda, waar FC Twente-keeper Jorn Brondeel afgelopen seizoen onder de lat stond, is de enige ploeg waartegen VVV-Venlo in het afgelopen Jupiler League-seizoen geen doelpunt wist te maken.

o Alleen Heracles Almelo (198) en FC Twente (136) verstuurden minder succesvolle passes in de eerste speelronde dan VVV-Venlo (211).

o Mocht VVV-Venlo gelijk spelen tegen Twente, dan heeft het de beste seizoensstart op het hoogste niveau sinds 1977/78: toen ook een overwinning en een remise. Twee zeges in de eerste twee Eredivisie-duels van een seizoen lukte de Venlonaren alleen in 1956/57.

o Sinds de start van afgelopen seizoen scoorden in de twee profdivisies enkel Soufyan Ahannach en Sam Larsson (beiden zeven keer) vaker van buiten het strafschopgebied dan Clint Leemans (zes treffers).

o Clint Leemans kan de eerste VVV’er worden die in vier opeenvolgende competitieduels scoort sinds Jonathan Opoku in maart 2016 (vijf wedstrijden).