‘Hij is een toptrainer in wording: er zit een bondscoach in hem’

FC Utrecht wist woensdagavond knap te winnen van Zenit Sint-Petersburg. De Russische grootmacht werd in De Galgenwaard in het kader van de play-offs van de Europa League met 1-0 verslagen. Een puike prestatie van de ploeg van Erik ten Hag, maar de trainer realiseert zich dat zondag tegen Willem II de Domstedelingen wederom een goede wedstrijd moeten spelen.

"Dit soort topduels dagen uit en dan is het moeilijk om in een tussenliggende wedstrijd tegen Willem II ook weer het niveau te halen dat nodig is om te winnen", aldus Ten Hag in gesprek met De Telegraaf. "Daarvoor moeten we de onderlinge norm hoog leggen. Als dat lukt, ben ik ervan overtuigd dat we ook zondag weer goed kunnen presteren."

Ten Hag roemt de prestatie van zijn elftal tegen Zenit, maar oppert nuchterheid bij zijn ploeg. "We moeten niet met ons hoofd in de wolken gaan lopen. Dat is ook nergens voor nodig, want ook in deze wedstrijd zaten nog heel veel leermomenten. Er zitten fouten in ons spel die eruit moeten als we succesvol willen zijn in Sint-Petersburg."

Ook Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad is enthousiast over het spel van Utrecht tegen de Russen. "Ze hebben het geweldig gedaan tegen Zenit, wat het bewijs is dat ze bij Utrecht een geweldig beleid voeren." Ook over Ten Hag is hij lovend: "Hij is een toptrainer in wording. Er zit een bondscoach in en hij wordt nog een keer trainer van één van de top 3-clubs. Hij durft van de Nederlandse stijl af te wijken. Een goede trainer", besluit Mossou.