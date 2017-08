‘De soap rondom Davinson Sánchez doet ons niet zo veel’

Ajax bereikte vorig seizoen de finale van de Europa League, maar weet zich dit seizoen misschien niet eens te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Amsterdammers staan na de 0-1 nederlaag tegen Rosenborg BK op achterstand in aanloop naar de return in Trondheim. Een ‘blamage’, aldus linksback Mitchell Dijks.

De verdediger begrijpt niet hoe het verval ten opzichte van het Ajax onder Peter Bosz zo groot kan zijn. “Ik denk dat we dat gevoel gewoon terug moeten vinden. De bal is rond”, zei de verdediger in een interview met Goal. Hij voegde eraan toe dat aankopen wenselijk zijn, maar dat het niet per se nodig is dat die in een vroeg stadium gehaald worden.

“Als je een goede aankoop doet, dan past die zich zo aan. Dat iemand gekocht wordt terwijl het seizoen al is begonnen is echt geen probleem”, aldus de 24-jarige Dijks, die Davinson Sánchez waarschijnlijk ziet vertrekken. Hij slaapt daar echter niet minder om: “Die soap doet ons niet zo veel en van die bedragen kun je alleen maar blij worden.”