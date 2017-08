‘Hij stond symbool voor het ondermaatse optreden van Ajax’

Ajax kent een dramatische start van het seizoen, want de competitie werd begonnen met een nederlaag tegen Heracles Almelo, men werd uit de Champions League-voorronde gekegeld door OGC Nice en donderdagavond bleek de club uit Amsterdam evenmin opgewassen te zijn tegen Rosenborg BK (0-1). Niet alleen de resultaten, maar ook het vertoonde veldspel baart zorgen, zo schrijven de kranten.

Trouw constateert dat ‘de verbanden nog losser’ zijn dan onder Peter Bosz. Ajax legt net als onder de vorige trainer een hoge mate van risico in zijn spel, maar combineert dat met voetbal van een veel minder hoge kwaliteit, zo oordeelt het dagblad. Dat heeft onder meer te maken met de wisselvallige prestaties van Lasse Schöne en Hakim Ziyech, zo klinkt het, en daar sluit het Algemeen Dagblad zich bij aan.

SHOTS FIRED! 🔫🔫 Hakim Ziyech gaat er met gestrekt been in tegen Marc Overmars... Geplaatst door voetbalzone op donderdag 17 augustus 2017

Zo schrijft die krant dat Ziyech tegen Rosenborg zijn creatieve geest ‘rust gunde’ en dat Davy Klaassen er niet meer is om het elftal met zijn ‘leiderschap, fanatisme en gif’ bij de hand te nemen. Vrijwel niemand kon zich donderdag aan de Amsterdamse malaise onttrekken en dat gold ook voor David Neres, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Braziliaan stond ‘in zekere zin symbool voor het ondermaatse optreden van Ajax’, zo valt er te lezen.

“Voor Neres werd in januari al de vette Amsterdamse bankrekening aangesproken, zodat hij dít seizoen klaar kon zijn om Bertrand Traoré definitief te vervangen. Maar tijdens de eerste wedstrijden van dit seizoen verloor hij de concurrentiestrijd van Kluivert. Tegen Rosenborg werd duidelijk waarom.” Ook Kasper Dolberg kon zich niet onderscheiden en de Volkskrant noemt de stagnatie van de Deen ‘zorgelijk’.

NRC stelt na het duel met Rosenborg vast dat er voor het eerst ‘geen enkele sprake was van dominantie of enthousiasmerend voetbal’: “Het was een onmachtig vertoon van misverstanden en gebrek aan fantasie.” Het dagblad meldt dat de return in Trondheim ‘de wedstrijd van het seizoen’ is voor Ajax en dat directeur spelersbeleid Marc Overmars en de rest van Ajax voor een ‘woelige week’ staan.