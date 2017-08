‘Robben staat voor mogelijke ‘shock return’ naar Premier League’

Arjen Robben heeft een aflopend contract bij Bayern München en het is nog onduidelijk of hij dat gaat verlengen, hoewel de aanvaller in het verleden meermaals te kennen heeft gegeven gelukkig te zijn in Beieren. Manchester United zou zich van dat laatste weinig aantrekken en de buitenspeler naar Engeland willen halen.

Onder meer de Daily Mail en The Sun spreken van een mogelijke ‘shock return’ voor de 33-jarige Robben. Hij speelde tussen 2004 en 2007 al bij Chelsea en werkte in die periode twee seizoenen lang samen met José Mourinho, de huidige manager van Man United. De Portugees zou Robben deze maand nog willen vastleggen.

Omdat het contract van Robben afloopt, is hij volgens de tabloids mogelijk voor een ‘cut-price fee’ op te halen. Man United ging aanvankelijk voor Ivan Perisic, maar de onderhandelingen met Internazionale lijken niet meer afgerond te kunnen worden. Mourinho heeft de aandacht derhalve verlegd naar Robben.