Koeman denkt aan Diego Costa: ‘We willen de beste spelers’

Diego Costa heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Atlético Madrid, maar als hij naar los Colchoneros gaat, mag hij pas in januari wedstrijden spelen voor die club. Tot die tijd zou de aanvaller dus elders gestald kunnen worden en Ronald Koeman sluit niet uit dat Everton een poging gaat wagen voor de Braziliaanse Spanjaard.

“Natuurlijk haal je graag spelers voor de toekomst, maar als je nu al de beste spelers kunt vastleggen, waarom niet? We hebben de mogelijkheid om misschien goede spelers te contracteren, maar we spelen niet in de Champions League, dus dat maakt het soms erg moeilijk”, zo werd Koeman geciteerd na de Europa League-overwinning op Hajduk Split.

AC Milan, Las Palmas, Real Betis en Deportivo la Coruña zouden eveneens interesse hebben om de 28-jarige Diego Costa op huurbasis over te nemen van Atlético, maar de onderhandelingen met Chelsea verlopen vooralsnog weinig voorspoedig. Chelsea wil dat Diego Costa zich meldt op het trainingsveld, maar die weigert dat.

De international is in Brazilië en overweegt zelfs juridische stappen om een transfer af te dwingen, zo liet hij onlangs weten. “Ik zou niet in de kleedkamer van het eerste elftal mogen zitten en zou geen contact mogen hebben met die jongens. Ik ben geen crimineel! Ik denk niet dat dit eerlijk is, denk niet dat ik dit verdiend heb. Ze hebben mij een week extra vrijaf gegeven, maar na die week heb ik alleen maar boetes ontvangen. Ze willen dat ik met de beloften train, maar dat ga ik niet doen. Ik ben geen crimineel en ben hier niet de schuldige”, zei Diego Costa onder meer.