‘Man die nooit scoort’ is plots grootste stijger in Fantasy Football App

Daags na de ontluisterende nederlaag van Ajax tegen Rosenborg BK trappen Roda JC Kerkrade en Vitesse de eerste wedstrijd van speelronde twee in de Eredivisie af. In de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) heb je tot 20.00 uur de tijd om wijzigingen door te voeren in je team. Maar welke speler is een slimme investering?

Waardes

Weinigen zullen het vorige week hebben aangedurfd om Morten Thorsby in hun team op te nemen, want de de middenvelder staat niet bepaald bekend als een doelpuntenmaker. In 67 competitieduels voor sc Heerenveen had Thorsby pas 1 keer gescoord, maar tegen FC Groningen (3-3) maakte de Noor er plots twee. Qua waarde is hij procentueel gezien daarmee de grootste stijger van de app. Een andere grote stijger is Roda JC Kerkrade-middenvelder Simon Gustafson, die zijn debuut opluisterde met een dubbelslag bij PEC Zwolle (4-2). Zowel Heerenveen als Roda JC speelt dit weekend een thuiswedstrijd, dus mogen Thorsby en Gustafson laten blijken of ze het ook voor eigen publiek kunnen.

Tegelijkertijd kan het interessant zijn om te kijken naar de spelers die het meest in waarde zijn gedaald. Zo is de waarde van Julian Chabot flink gekelderd, maar neemt Sparta Rotterdam het dit weekend thuis op tegen PEC Zwolle. Mocht het Sparta lukken om de nul te houden, dan zal de waarde van Chabot ongetwijfeld weer toenemen. Een andere groter daler is Thomas Ouwejan, die met AZ drie tegendoelpunten kreeg op bezoek bij PSV (3-2). Voor AZ staat nu een op papier makkelijker affiche op het programma: ADO Den Haag komt op bezoek.

Week 2

Iedere week kun je drie transfers doorvoeren. Daarbij kan het handig zijn om een blik te werpen op het schema van de volgende speelronde. Neemt Feyenoord in Kralingen revanche voor de verloren 'kampioenswedstrijd' van vorig seizoen? Herpakt Ajax zich in eigen huis tegen FC Groningen, en, voor menig Fantasy-manager nog belangrijker: is Davinson Sánchez er dan bij? De kans lijkt groot van niet, dus is het wellicht een goed idee om de Colombiaan zo gauw mogelijk te verkopen. FC Utrecht gaat proberen om thuis tegen Willem II de goede seizoensstart door te trekken, met stijgers als Cyriel Dessers en David Jensen in de gelederen.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number 1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!