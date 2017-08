Ziyech fileert directie van Ajax: ‘Niet van hun fouten geleerd’

Hakim Ziyech toonde zich na de nederlaag tegen Rosenborg BK (0-1) kritisch over het beleid van directeur Marc Overmars. De aanvallende middenvelder van Ajax zei voor de camera van Ziggo Sport dat er eerder geanticipeerd had moeten worden op het vertrek van spelers als Davy Klaassen en Bertrand Traoré, terwijl nu ook verdediger Davinson Sánchez op het punt staat om weg te gaan.

“Het is jammer dat dat nu weer zo gaat. Of ik met Overmars praat? Ik heb daar nog niets van gezegd, maar er zijn jongens die daar wat van gezegd hebben. Nu doe ik het. Het is jammer dat ze niet van de fouten van vorig jaar hebben geleerd. Hard? Ja, maar wel de realiteit”, aldus Ziyech, die het ‘frustrerend’ zegt te vinden dat er nog geen grote aankopen zijn gedaan.

Joël Veltman, wat doe je? Geplaatst door voetbalzone op donderdag 17 augustus 2017

“Het is wachten op versterkingen. De nieuwe jongens moeten dan ook wennen, daar heb ik zelf ook ervaring mee.” De fans hoeven echter niet te vrezen voor een vertrek van de Marokkaans international, zo voegde Ziyech eraan toe. “Wat ik zelf wil? Dat heb ik vaak genoeg aangegeven. Weet je dat niet? Dan ben je niet voldoende op de hoogte gebracht.”

“Ik wil slagen bij Ajax. Dat is nog niet helemaal gelukt. Of ik blijf? Dat kan ik nu wel zeggen, maar in de voetballerij kan het heel anders lopen. Zoals het er nu uitziet, blijf ik bij Ajax”, aldus Ziyech, die niet op de hoogte is van eventuele concrete interesse in zijn persoon. De linkspoot speelde tegen Rosenborg zijn 46e officiële wedstrijd voor Ajax.