Schöne: ‘Ik word een beetje moe van het verliezen en gelijkspelen’

Ajax is er voor de tweede keer in de clubgeschiedenis niet in geslaagd om ook maar één van de eerste vier wedstrijden van een seizoen te winnen. De Amsterdammers waren de favoriet voor het duel met Rosenborg BK, maar stapten donderdagavond met een 0-1 nederlaag van het veld. Lasse Schöne slaakte na afloop een diepe zucht.

“Tja, ik word een beetje moe van het verliezen en gelijkspelen. We moeten een keer punten gaan pakken. En snel ook, want zo worden we in ieder geval niet vrolijk”, zei de middenvelder uit Denemarken voor de camera van FOX Sports. De laatste keer dat Ajax niet won in de eerste vier duels van een seizoen, was in 2010.

Schöne constateerde dat Ajax te veel kansen nodig heeft om te scoren en dat er slordig wordt verdedigd: “Dan verlies je dit soort wedstrijden.” Het team van trainer Marcel Keizer neemt het komende zondag, wederom in de Johan Cruijff ArenA, op tegen FC Groningen.