‘Een Ajax-trainer moet winnen. Ik ben de enige verantwoordelijke’

Ajax heeft voor het eerst in 362 dagen een thuisnederlaag geleden. De Amsterdammers gingen een jaar geleden met 1-2 onderuit tegen Willem II en bleken donderdagavond niet in staat om Rosenborg BK van zich af te schudden (0-1). Marcel Keizer noemde de verliespartij na afloop ‘heel vervelend’.

“We hadden mogelijkheden op de 1-0, maar dan moet je ze ook afmaken. Niet elke kans kan raak zijn, maar van de vier of vijf moet er wel één in zitten. Dan krijg je een andere wedstrijd met mogelijk ook een andere uitslag”, zei de trainer voor de camera van Ziggo Sport.

Keizer gaf tevens aan dat hij nog rekent op versterking: “Jij denkt dat we niets doen? Natuurlijk wordt er wat geprobeerd. Ik heb er vertrouwen in dat het nog binnen twee weken lukt. En een trainer bij Ajax moet winnen, dat hadden we vandaag gewoon moeten doen. De enige verantwoordelijke ben ik.”