Tottenham maakt van Sánchez duurste speler ooit uit de Eredivisie

Ajax en Tottenham Hotspur zijn akkoord over de transfer van Davinson Sánchez. De Amsterdammers maken via de officiële kanalen bekend dat de verdediger per direct overstapt naar the Spurs. Tottenham meldt dat hij nog wel de medische keuring moet doorlopen en een werkvergunning moet krijgen. Met de overgang is 40 miljoen euro gemoeid en dat bedrag kan oplopen tot 42 miljoen euro, meldt Ajax. Sánchez tekent voor zes seizoenen en onttroont Memphis Depay (34 miljoen euro) als duurste speler ooit uit de Eredivisie.

De overgang van de Colombiaanse verdediger zat al minstens een week in de pijplijn. Sánchez ontbrak zaterdag tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, tegen Heracles Almelo, en stond ook donderdag in het eerste Europa League-duel met Rosenborg BK niet op het veld. Voorafgaand die wedstrijd maakten Engelse kranten al melding van een principeakkoord tussen beide clubs. Marc Overmars liet in gesprek met Ziggo Sport weten dat er slechts één club in de markt was voor Sánchez; de vermeende belangstelling van Real Madrid was dus niet concreet.

Ajax stelde veel in het werk om Sánchez te behouden. Een jaar geleden kwam hij voor vijf miljoen euro over van Atlético Nacional en hoewel de Eredivisionist nu een veelvoud daarvan opstrijkt, ging de voorkeur uit naar een nieuw contract voor Sánchez. De club bood hem een sterk verbeterde deal aan waarmee hij door het salarisplafond zou schieten, maar de basisklant had de knoop al doorgehakt. Sánchez verlaat Ajax zodoende al na één seizoen, waarin hij 32 competitieduels speelde en 6 doelpunten maakte. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA liep nog vier jaar door.

Sánchez wordt na Toby Alderweireld en Jan Vertonghen de derde verdediger van Tottenham met een Ajax-verleden. De 21-jarige international is pas de eerste zomeraankoop van the Spurs. De nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen zag Federico Fazio, Clinton N'Jie, Nabil Bentaleb en Kyle Walker al vertrekken, maar hield zich tot dusver gedeisd. Naar verluidt is voorzitter Daniel Levy nog op zoek naar een nieuwe centrale middenvelder.

Voor Ajax betekent het vertrek van Sánchez een nieuwe klap in een toch al roerige zomer. Het eerste competitieduel ging verloren, uitschakeling in Europa is een realistisch scenario en spelers als Kenny Tete, Jaïro Riedewald en Davy Klaassen verlieten de club. Ajax haalde tot dusver Klaas-Jan Huntelaar en Kostas Lamprou transfervrij binnen, terwijl Benjamin van Leer, Dennis Johnsen en Luis Manuel Orejuela werden overgenomen van respectievelijk Roda JC Kerkrade, sc Heerenveen en Deportivo Cali.

Overmars kondigde aan dat er 'ongetwijfeld' nog wel enkele spelers bij zullen komen. "We hebben heus wel back-ups voor Sánchez klaarstaan. We willen een zo sterk mogelijk team neerzetten en op dit moment is het nog een beetje onrustig. Achterin kan er nog wel iemand bij", beaamde hij voor het duel met Rosenborg. Tegelijkertijd gaf Overmars toe dat er 'heel concrete' interesse is voor meerdere Ajacieden. Hij voegde er wel aan toe dat die spelers 'niet zo'n drive' hebben als Sánchez om Ajax te verlaten.