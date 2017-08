Klaassen blinkt uit bij zege Everton; Kroatische fans misdragen zich

Everton is zo goed als zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League. The Toffees rekenden donderdagavond met 2-0 af met Hajduk Split en kunnen zich bij de return in Kroatië dus een kleine nederlaag veroorloven. Davy Klaassen deed 65 minuten mee bij het team van manager Ronald Koeman.

De doelpunten werden gemaakt door Michael Keane en Idrissa Gueye, in de 33e en 44e minuut, maar er zal toch vooral nagepraat worden over de ongeregeldheden op de tribunes. De scheidsrechter zag zich in de eerste helft genoodzaakt om het duel stil te leggen omdat fans van Hajduk met flessen en stoeltjes gooiden en zelfs het veld op probeerden te komen.

ZUCHT! Ondertussen op Goodison Park wordt de wedstrijd tussen Everton Football Club en HNK Hajduk Split stilgelegd. Geplaatst door voetbalzone op donderdag 17 augustus 2017

Op dat moment was de wedstrijd eigenlijk al wel gespeeld door de kopbal van Keane en een schot van Gueye, die vrij voor de keeper was gezet door Wayne Rooney. Klaassen speelde een uitstekende wedstrijd en werd halverwege de tweede helft vervangen door Dominic Calvert-Lewin, terwijl recordaankoop Gylfi Sigurdsson voor de wedstrijd alvast kennismaakte met het publiek.