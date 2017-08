Inspiratieloos Ajax staat aan rand van de afgrond na thuisnederlaag

Het wordt voor Ajax een loodzware opgave om plaatsing voor de groepsfase van de Europa League te bewerkstelligen. In eigen huis ging de ploeg van Marcel Keizer donderdagavond met 0-1 onderuit tegen Rosenborg BK. De kampioen van Noorwegen kreeg niet veel kansen in de Johan Cruijff ArenA, maar profiteerde in de slotfase van een verkeerde inschatting van Joël Veltman. Over een week treffen beide clubs elkaar opnieuw.

Vooraf was het vooral de vraag of Davinson Sánchez zou spelen en dat bleek niet het geval. De enige wijziging ten opzichte van de elf namen die zaterdag begonnen tegen Heracles Almelo, was de entree van David Neres ten koste van Justin Kluivert. De Braziliaan kreeg in de slotfase van de eerste helft een uitgelezen kans om het vertrouwen terug te betalen. Een van richting veranderde voorzet vanaf de linkerflank leidde tot een gigantische mogelijkheid voor Neres bij de tweede paal, maar hij raakte de bal verkeerd en volleerde naast.

Een voorsprong voor Ajax zou gezien het verschil in balbezit en doelpogingen niet onlogisch zijn geweest. Een goede eerste helft speelde Ajax echter niet. De ploeg van Keizer maakte veel fouten in de passing en oogde kwetsbaar. Het begin was nog hoopgevend, met schoten van Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Daarna mocht Ajax echter opgelucht ademhalen. Nicklas Bendtner stond volledig vrij in het strafschopgebied en werd bediend door Milan Jevtovic, terwijl keeper André Onana al gezien was. Veltman hield de kopbal van Bendtner echter knap uit het doel.

In het restant van de eerste helft was Ajax niet bij machte om Rosenborg echt in de problemen te brengen. Een knal van Ziyech ging voorlangs, een schot van Van de Beek werd geblokt en doelman André Hansen strekte zich na een poging van Amin Younes. De buitenspeler was de meest dreigende Ajacied, maar de grootste kans volgde na een voorzet van Mitchell Dijks, die dus niet werd verzilverd door Neres. Na de pauze, na exact vijftig minuten, dwong Van de Beek sluitpost Hansen opnieuw tot een ingreep. Een pegel van Lasse Schöne zeilde rakelings langs de paal van Rosenborg.

Na een uur spelen volgden twee uitstekende kansen voor Matthijs de Ligt. Van dichtbij schoot de verdediger op Hansen en na de daaropvolgende corner knikte hij via de grond over. Ajax leek de controle te verkrijgen en Klaas-Jan Huntelaar en Kluivert makten hun rentree. Desondanks bleef het spel van de thuisploeg tekortschieten. De creativiteit ontbrak en het voetbal was slordig, terwijl 0-0 voor Rosenborg een goede uitgangspositie was. Die werd echter nog een stuk beter voor de Noren. Samuel Adegbenro profiteerde van een verkeerde inschatting van Veltman, die een bal wilde onderscheppen. De invaller rondde oog in oog met Onana gedecideerd af. Voor Ajax wordt het bereiken van de groepsfase daardoor een hels karwei.