AC Milan trakteert fans op zesklapper; André Silva maakt er twee

AC Milan staat met anderhalf been in de groepsfase van de Europa League. I Rossoneri waren donderdagavond al na één helft klaar met Shkendija en wonnen met 6-0, met dank aan een dubbelslag van André Silva. Milan kan nu met vertrouwen toewerken naar de uitwedstrijd van zondag tegen Crotone.

Milan had nog geen half uur nodig om de wedstrijd te beslissen. André Silva opende na een klein kwartier de score door na dom balverlies van Shkendija binnen te schuiven en ruim tien minuten later was Riccardo Montolivo verantwoordelijk voor de 2-0. De middenvelder benutte een rebound, maakte zijn eerste doelpunt voor Milan sinds april 2014 en zag hoe André Silva er even later 3-0 van maakte. De Portugees werd daarmee de eerste Milanese ‘nummer negen’ sinds Filippo Inzaghi in april 2010 die in een Europees duel twee keer heeft weten te scoren. Shkendija kreeg in de eerste helft ook de nodige mogelijkheden, maar wist die niet te verzilveren.

DOELPUNT! ?? En dat is nummer twee voor André Silva! Geplaatst door voetbalzone op donderdag 17 augustus 2017

In de tweede helft slaagde het team van Macedonië er evenmin in om het spannender te maken in het San Siro. In de plaats daarvan liep Milan verder weg van de tegenstander: Fabio Borini nam met een intikker de 4-0 voor zijn rekening en Luca Antonelli liep halverwege de tweede helft de 5-0 binnen nadat de doelman een schot van Suso had gekeerd. Het klapstuk kwam van Montolivo, die enkele minuten voor tijd de 6-0 eindstand op het scorebord zette. De middenvelder schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard binnen.