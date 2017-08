Fenerbahçe blameert zich zonder Van Persie en Van der Wiel

Fenerbahçe heeft een flater geslagen in de play-offronde van de Europa League. De Gele Kanaries verloren donderdagavond namelijk hun eerste wedstrijd tegen Vardar Skopje. In Macedonië werd het 2-0 voor de thuisploeg. De return staat voor volgende week donderdag op het programma in Aziatisch Istanbul.

Vardar schakelde in de vorige rondes Malmö FF en FC Kopenhagen uit en wist het ook Fenerbahçe lastig te maken, want het team van trainer Goce Sedloski kwam na twintig minuten op voorsprong door een doelpunt van Tigran Barseghyan. De rechtsbuiten kapte Martin Skrtel uit en schoof de bal in de korte hoek.

Vardar hield in de tweede helft stand en bij Fenerbahçe kon ook invaller Roberto Soldado het verschil niet maken. De gastheer moest in de slotfase met tien man verder doordat Boban Grncarov zijn tweede gele kaart pakte, maar desondanks werd het nog 2-0 via een eigen treffer van Mehmet Topal. Na die goal pakte Josef de Souza ook nog rood. Robin van Persie en Gregory van der Wiel ontbraken vanwege blessureleed in de selectie.