Sparta Rotterdam slaat toe: ‘Blij dat hij terug is in de Eredivisie’

Sparta Rotterdam heeft zich op huurbasis versterkt met Robert Mühren. De aanvaller komt over van Zulte Waregem en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel, zo maakt de club van trainer Alex Pastoor bekend via de officiële kanalen.

“Met Mühren halen we een gewenste versterking binnen in onze selectie. Naast zijn ervaring en kwaliteiten als aanvaller zijn we ook blij dat we hem terug hebben kunnen halen naar de Eredivisie”, aldus Pastoor.

De 28-jarige Mühren maakte in januari de overstap van AZ naar Zulte en kwam vervolgens twaalf keer in actie voor de Belgen. Zijn contract loopt er nog tot de zomer van 2021 door. Mühren maakte eerder elf doelpunten in de Eredivisie.