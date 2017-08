Overmars bevestigt ‘heel concrete’ interesse in meerdere Ajacieden

Davinson Sánchez is niet de enige sterspeler van Ajax aan wie wordt getrokken. Kort voor de wedstrijd tegen Rosenborg BK in de laatste voorronde van de Europa League bevestigde directeur Marc Overmars dat meerdere spelers 'heel concreet' in de belangstelling staan van andere clubs. Volgens Overmars is er voor 'drie, vier spelers heel veel interesse'. Bovendien sprak hij het voornemen uit om minstens één nieuwe verdediger te halen voor het einde van de transfermarkt.

"Natuurlijk zal er dezer dagen nog wel wat gebeuren, ook bij ons. Er zullen ongetwijfeld nog wel enkele spelers bij komen", beloofde de directeur voetbalzaken in gesprek met Ziggo Sport. Hij benadrukte verder dat het niet makkelijk was om in te spelen op het naderende vertrek van Sánchez. "We hebben wel met spelers gesproken, maar je moet ze ook een eerlijk beeld geven. Als je zegt dat hij achter Sánchez komt te spelen, en hij voelt zich daar te goed voor, dan is het lastig om te schakelen."

"We hebben heus wel back-ups klaarstaan. We willen een zo sterk mogelijk team neerzetten en op dit moment is het nog een beetje onrustig. Achterin kan er nog wel iemand bij", beaamde Overmars. "Eén of twee? Dat ga ik niet zeggen. Als ik 'twee' zeg, dan wordt het verhaal dat er nog twee bij komen. Daar wil ik me niet aan binden." De achterhoede is niet de enige linie waarvoor Ajax aan versterkingen denkt, maakte Overmars tussen neus en lippen door kenbaar. "Misschien komt er nog wel een verrassing bij."

Volgens The Independent en The Daily Telegraph ontvangt Ajax in eerste instantie 31 miljoen euro van Tottenham Hotspur. Dat bedrag kan oplopen tot 46 miljoen euro. Overmars wilde geen bedragen noemen. "Wat ik merk, is dat er gepraat wordt over dertig of veertig miljoen euro alsof het niets is. We verliezen de realiteit een beetje", wilde hij wel kwijt. "Je leest in de kranten dat we vijftig of zestig miljoen euro moeten krijgen, maar we zijn Nederland en we staan 36ste op de ranglijst van de FIFA. Wat dat betreft is het lastig."

Ondertussen krijgt Overmars ook signalen binnen dat andere spelers van Ajax begeerd worden. Zo gonst het deze zomer van de geruchten rond belangrijke spelers als Hakim Ziyech en Kasper Dolberg. "Er is absoluut interesse voor meer spelers. Heel concreet, maar we hebben aan één ding geen behoefte en dat is geld", benadrukte de beleidsbepaler. "Er is in die gevallen niet zo'n drive om per se weg te willen. Je kunt wel even doorgaan met namen raden, en dat is een teken dat we goede spelers hebben die gewild zijn."