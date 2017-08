‘Het is heel naïef van Ajax hoe ze nu reageren op Sánchez’ vertrek’

Ajax lijkt Davinson Sánchez een dezer dagen kwijt te raken. De club uit Amsterdam is met Tottenham Hotspur in onderhandeling en diverse tabloids meldden donderdagavond zelfs dat er een principeakkoord is bereikt over een transfersom van 31 miljoen euro exclusief vijftien miljoen aan variabelen.

Vanwege de onderhandelingen doet Sánchez niet mee in de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Rosenborg BK en daar stoort Wim Kieft zich aan, zo vertelde hij in de studio van Ziggo Sport: “Spelers hebben nu meer macht dan vroeger, al klinkt dat wat vervelend”, aldus de oud-aanvaller van onder meer Ajax.

“Het is heel naïef van Ajax hoe ze nu reageren", vindt oud-spits Kieft. “Je kocht een verdediger met het idee om hem door te verkopen. Ze hebben er alleen heel slecht op gereageerd. Ze hebben bijvoorbeeld Kenny Tete en Jairo Riedewald weg laten gaan, spelers die bekend zijn met het Ajax-systeem, en die komen ze nu te kort.”