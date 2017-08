Donderdag, 17 Augustus 2017

Ibrahimovic stelt toekomst na carrière veilig

Een transfer van Grzegorz Krychowiak naar Chelsea is in het water gevallen. Paris Saint-Germain was te druk met de transfer van Neymar, waardoor the Blues de stekker uit een overgang hebben getrokken. (L’Équipe)

Geïnteresseerde clubs moeten behoorlijk diep in de buidel tasten voor Eliaquim Mangala. Manchester City heeft een prijskaartje van dertig miljoen euro aan de verdediger gehangen. (Diverse Italiaanse media)

In het nieuwe contract van Zlatan Ibrahimovic bij Manchester United is direct zijn toekomst vastgesteld. De Zweed blijft na zijn carrière als trainer verbonden aan the Red Devils. (The Independent)

Manchester United is niet langer geïnteresseerd in Danny Rose. Zo blijven Chelsea en Internazionale nog over als mogelijke nieuwe werkgevers voor de verdediger van Tottenham Hotspur. (Daily Star)

Tottenham Hotspur is overigens niet van plan om een bod van Chelsea op Rose te accepteren. De verdediger kan zijn salaris bij the Blues verdubbelen. (London Evening Standard)