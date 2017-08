Engelse media gaan uit van 31 plus 15 miljoen euro voor Sánchez

Ajax en Tottenham Hotspur hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van Davinson Sánchez, zo claimt The Independent donderdagavond. De krant maakt melding van een initiële transfersom van 31 miljoen euro. Dat bedrag kan via bonussen oplopen met nog eens 15 miljoen euro. Exact dezelfde cijfers worden genoemd door The Daily Telegraph, dat spreekt van een akkoord 'in grote lijnen'.

Volgens beide kranten zijn de clubs het alleen nog oneens over de termijnen waarop het bedrag betaald dient te worden. Ajax wil een zo groot mogelijk deel zo snel mogelijk ontvangen. Toch verwacht The Daily Telegraph niet dat de deal op die details zal stuklopen. Sánchez wordt al in het rijtje geplaatst met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld: ex-verdedigers van Ajax die tegenwoordig het shirt van Tottenham dragen.

Mauricio Pochettino zou zich persoonlijk hard hebben gemaakt voor de komst van Sánchez, die hij ziet als de ideale versterking voor de achterhoede. Dat een transfer nabij is, blijkt ook uit de keuze van Ajax om de Colombiaanse sterspeler toch buiten de selectie te houden voor het duel met Rosenborg BK van donderdagavond. Aanvankelijk maakte Sánchez nog deel uit van de spelersgroep, maar Ajax koos er donderdag voor om hem niet op te nemen.

Maandag zou Sánchez aan Ajax hebben laten weten dat hij naar White Hart Lane wilde, ook al zou Ajax hem een flink verbeterd contract aanbieden. De 21-jarige mandekker, die donderdag ook nog aan Real Madrid werd gelinkt, moet de eerste zomeraankoop worden van Tottenham. Afgelopen seizoen was pas zijn eerste jaargang bij Ajax. Sánchez kwam 32 keer in actie in competitieverband en ontwikkelde zich tot rots in de branding. Zijn contract loopt nog vier jaar door.