‘Zeegelaar doorloopt medische keuring in afwachting van miljoenentransfer’

Marvin Zeegelaar staat voor een vertrek bij Sporting Portugal. Eerder deze week maakte Record melding van een naderende transfer naar Sevilla en donderdagavond voegt A Bola daaraan toe dat Zeegelaar de medische keuring al heeft doorlopen bij zijn nieuwe club. Toch is de transfer nog niet rond, want enkele contractuele details moeten nog worden afgehandeld.

Als alle partijen akkoord gaan, is er volgens de sportkrant drie miljoen euro gemoeid met de overstap. Daar kan nog eens een half miljoen euro bovenop komen via sportieve bonussen. Zeegelaar zou woensdagochtend al gekeurd zijn in Sevilla en heeft zijn laatste wedstrijd voor Sporting naar alle waarschijnlijkheid al gespeeld. Dat was het competitieduel met Belenenses (1-3 nederlaag) van 7 mei; sindsdien zat hij niet in de selectie van Sporting.

Zo ontbrak Zeegelaar dinsdagavond ook tijdens het eerste duel met FCSB (0-0) in de laatste voorronde van de Champions League. De 27-jarige Amsterdammer komt sinds januari 2016 uit voor Sporting. Hij maakte toen voor 400.000 euro de overstap van Rio Ave naar de topclub en kwam sindsdien tot 31 competitieduels. Zeegelaar, die een klein jaar geleden nog deel uitmaakte van de selectie van Oranje, werd deze transferperiode ook in verband gebracht met PSV en Feyenoord.