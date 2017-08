Keizer geeft David Neres voorkeur boven Kluivert

Ajax start donderdagavond niet met Justin Kluivert, maar met David Neres in de basis tegen Rosenborg BK. De opstelling van de Amsterdammers blijft verder ongewijzigd en Davinson Sánchez is er zoals bekend niet bij. De verdediger ontbreekt in de selectie. Het duel met Rosenborg begint om 20.45 uur.

Sánchez is volgens diverse Engelse media op weg naar Tottenham Hotspur voor 31 plus 15 miljoen euro. Over die bedragen zouden beide clubs een principeakkoord hebben bereikt. Marcel Keizer heeft besloten Sánchez buiten de selectie te houden voor het duel met Rosenborg, hoewel hij woensdag nog deel uitmaakte van de spelersgroep.

De basisplek voor Neres is geen verrassing. Donderdagochtend maakte De Telegraaf daar al melding van: volgens de krant wordt de Braziliaan tegen de defensieve Noren beter geacht in de kleine ruimte. Verder wijkt de opstelling van Ajax niet af van de elf namen die de Eredivisie zaterdag begonnen met een 2-1 nederlaag tegen Heracles Almelo.

Ajax hoopt de ongeslagen serie in Europese thuiswedstrijden uit te breiden naar vijftien. Daarmee zouden de Amsterdammers tot de vier ploegen met de langste serie zonder thuisnederlaag in Europa behoren. Alleen Juventus (23 duels), Barcelona (21) en Manchester United (18) zijn momenteel langer ongeslagen in eigen huis dan Ajax. Real Madrid en FC Astana staan net als Ajax op veertien duels zonder thuisnederlaag.