AS Monaco houdt rekening met transfer en laat Mbappé buiten selectie

Kylian Mbappé is niet opgenomen in de selectie van AS Monaco voor het competitieduel op bezoek bij FC Metz van vrijdagavond. De jeugdige aanvaller, die zondag al de gehele wedstrijd op de bank bleef tijdens de 1-4 zege op Dijon, is verwikkeld in een transfersoap. Trainer Leonardo Jardim heeft ervoor gekozen om hem buiten de groep te houden.

De Franse pers hield de afgelopen week al rekening met het scenario dat Mbappé opnieuw aan de kant zou blijven. Woensdag werd Jardim tijdens de persconferentie gevraagd of Mbappé 'gestraft' wordt. "Ik denk dat we onze spelers nooit straffen. Dat woord past niet bij ons", benadrukte Jardim toen. "Je zou eerder kunnen zeggen dat we onze spelers beschermen. Dat vind ik passender, gezien alles wat er gebeurt met een achttienjarig kind."

"Het is onze verantwoordelijkheid om een speler met zoveel talent te beschermen. We moeten hem beschermen voor alles wat er rondom zijn persoon gebeurt", voegde Jardim daaraan toe. Mbappé wordt na zijn doorbraak in het afgelopen seizoen begeerd door Europese grootmachten als Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain. De club uit Parijs lijkt de meeste kans te maken op de handtekening van de spits.

Na de komst van Neymar voor 222 miljoen euro zou PSG nog eens 150 tot 180 miljoen euro overhebben voor de Frans international, die daarmee de op een na duurste speler ooit zou worden. De afwezigheid van Mbappé in de wedstrijdselectie is een nieuw signaal dat Monaco rekening houdt met een transfer. Overigens maakt Rachid Ghezzal juist zijn debuut in de spelersgroep, nadat hij anderhalve week geleden transfervrij werd binnengehaald.