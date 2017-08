‘Ik ken De Boer van zijn tijd in Amsterdam, altijd een voetballende ploeg’

Crystal Palace moet zaterdag aan de bak. Na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen promovendus Huddersfield Town wacht dit weekend de confrontatie met Liverpool. Manager Jürgen Klopp is benieuwd naar de ploeg van Frank de Boer, een collega uit de Premier League die hij respecteert.

"We weten hoe ze spelen en ook hoe snel dingen kunnen veranderen", wordt Klopp geciteerd door de Liverpool Echo. "Ze hebben weinig geluk gehad (tegen Huddersfield Town, red). Ze zullen ongetwijfeld terug willen slaan." De Duitser stelt dat iedere manager in de Premier League in zekere mate onder druk staat en dat iedere club resultaten nodig heeft, ook het team van De Boer.

"Ik ken hem van zijn tijd in Amsterdam, toen we met Borussia Dortmund tegen Ajax speelden", memoreert Klopp. "Altijd een voetballende ploeg met veel beweging. In de Nederlandse competitie zijn ze de dominante ploeg. Ik weet niet zeker of Palace al klaar is op de transfermarkt. We zullen zien wat De Boer nog gaat halen."

Ook ging Klopp op de persconferentie kort in op het verhaal van Pep Segura, algemeen directeur van Barcelona, dat de club dicht bij een transfer van Philippe Coutinho is. De Duitser zegt echter dat er niets is veranderd aan de situatie van de Braziliaan: "Ik weet niet waarom mensen zeggen wat ze zeggen. Ik ken hem verder niet, heb hem nooit ontmoet. Er is verder geen nieuws van mijn kant."