Woede om hoge aantal huurlingen in Eredivisie: ‘De situatie is ongezond’

Clubs als Manchester City en Chelsea leveren zeer veel talenten aan ploegen uit de Eredivisie. Onder meer NAC Breda en Vitesse huren spelers van de grote clubs, tot frustratie van Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ. De Eredivisie leegkopen om vervolgens talenten weer te verhuren, moet niet meer kunnen, aldus de sportbestuurder in gesprek met Voetbal International.

Clubs bouwen nauwelijks kapitaal op en fans kunnen zich moeilijk identificeren met tijdelijke krachten, zo luidt de kritiek. "De situatie is ongezond", aldus Huiberts. "De regels zouden aangescherpt moeten worden. Als Chelsea maximaal 40 spelers onder contract zou mogen hebben, dan kunnen nummer 41 tot en met 100 gewoon in hun eigen land spelen. Een Rodney Kongolo (door Manchester City verhuurd aan Doncaster Rovers, red.) zou nu dan gewoon bij Feyenoord in het eerste elftal rondlopen."

Huiberts vindt dat de regels internationaal aangepast moeten worden en ziet een rol van de KNVB weggelegd, maar Daan Schippers, woordvoerder van de voetbalbond, laat weten dat het aan de clubs is: "De KNVB heeft geen signalen gekregen van clubs die zich zorgen maken over deze trend. Zodra die wel binnenkomen, wordt het besproken in het technisch platform, maar dat is vooralsnog niet aan de orde."

De Eredivisieclubs hebben tot op heden al 35 huurlingen verwelkomt en Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, ziet verandering niet snel plaatsvinden. "Dat dossier ligt niet op tafel en gaat er waarschijnlijk ook niet komen. Daar zouden de clubs unaniem akkoord mee moeten gaan en dat gebeurt niet. Iedereen heeft op dit vlak zijn eigen belangen", aldus Nijkamp.