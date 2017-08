Hoedt voor zeventien miljoen naar Engeland

Vitesse is op zoek naar een nieuwe doelman na het vertrek van Eloy Room naar PSV. Raúl Gudiño van FC Porto is door de Arnhemmers aangemerkt als interessante optie. (A Bola)

Robert Mühren staat voor een rentree in de Eredivisie. De spits, die na een half jaar alweer overbodig is bij het Belgische Zulte Waregem, lijkt zijn carrière te vervolgen bij Sparta Rotterdam. (Algemeen Dagblad)