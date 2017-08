Sánchez ontbreekt definitief in selectie van Ajax

Davinson Sánchez ontbreekt in de selectie van Ajax voor de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Rosenborg. De Amsterdammers hebben dat niet bevestigd, maar onder meer FOX Sports meldt dat de verdediger niet mee zal doen.

De Colombiaan is niet met de spelersgroep mee afgereisd van het Hilton Hotel naar de Johan Cruijff ArenA, waar om 20.45 uur afgetrapt gaat worden. De Telegraaf meldde in de middag al dat de 21-jarige Sánchez waarschijnlijk niet mee zou doen in het eerste duel met de Noren en de meest recente berichtgeving komt dan ook niet als een verrassing.

Ajax heeft de absentie van Sánchez nog niet bevestigd, maar de kans is groot dat de stopper zijn laatste duel in het rood en wit heeft gespeeld. Real Madrid heeft een bod van 45 miljoen euro uitgebracht, zo klinkt het, en ook Tottenham Hotspur is nog altijd in de markt. Ajax zou mikken op een transfersom van vijftig miljoen.