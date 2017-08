‘Ik ben ervan overtuigd dat ik bij de stijl van Barcelona pas’

Paulinho is donderdagmiddag gepresenteerd bij Barcelona. De 29-jarige Braziliaan, die voor veertig miljoen euro het Chinese Guangzhou Evergrande verruilt voor de Spaanse grootmacht, zegt dat een droom uitkomt nu hij het shirt van Barça mag dragen.

"Het is een moment van grote voldoening om hier te zijn, een droom is uitgekomen", aldus een enthousiaste Paulinho op zijn eerste persconferentie in dienst van Barcelona. "Ik wil het bestuur bedanken voor de moeite die ze hebben gedaan, zodat ik vandaag hier kan zijn. Ik ben een speler die de verdediging helpt, maar heb in het verleden meer als aanvallende middenvelder gefungeerd."

"Ik ben graag nabij het vijandelijke doel, maar ik zal helpen waar ik nodig ben. Ik beloof hard te werken en ik zal alles doen voor mijn teamgenoten. Het is een uitdaging die ik aan moet gaan. De team heeft een bepaalde stijl en ik ben ervan overtuigd dat ik daarin pas. Ik zal er alles aandoen om ervoor te zorgen dat mijn geweldige teamgenoten wedstrijden kunnen beslissen", besluit de ex-speler van onder meer Tottenham Hotspur.

Roberto Fernandez, sportief directeur van Barcelona, geeft toe dat Paulinho in beeld is bij de club sinds de komst van trainer Ernesto Valverde. "Hij is een klassespeler die ook uitkomt voor het nationale elftal van Brazilië. Ongeveer een maand geleden had ik een gesprek met Valverde en toen viel de naam van Paulinho", aldus de sportbestuurder.